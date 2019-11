Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter a frappé l'Albanie aux premières heures mardi, suscitant des scènes de panique à Tirana et dans sa région. Le dernier bilan fait état de six morts.

