Affaire des kits de campagne de 2012 : l'Etat réclame plus de 11 millions d'euros

A la barre, les prévenus, parmi lesquels figurent le trésorier du parti Wallerand de Saint Just et l'eurodéputé Jean-François Jalkh, ont assuré que ce système était légal.

Le parti de Marine Le Pen, mais aussi 7 protagonistes de la sphère frontiste , sont accusés de "complicité d'escroqueries et tentatives d'escroqueries" , et de "recel d'abus de biens sociaux".

