Le Chili s'enlise dans la violence

Cette vague de contestation a fait déjà 23 morts et plus de 2.000 blessés.

Conséquence de ces manifestations, la capitale Santiago fait face à d'importantes perturbations, le métro ne fonctionnant que partiellement et les centres commerciaux fermant plus tôt leurs portes. La capitale est également le théâtre d'incendies et de pillages.

"Les forces de police, qui sont chargées de rétablir et de protéger l'ordre public, commettent de graves violations des droits de l'Homme. Et il prévisible que si des réformes urgentes ne sont pas introduites sur ces pratiques, ces abus vont se poursuivre", souligne Jose Miguel Vivanco, directeur de Human Rights Watch Amériques.

Les manifestants réclament des mesures sociales urgentes et une nouvelle Constitution. Des affrontements entre émeutiers et forces de l’ordre ont à nouveau éclaté mardi dans la capitale Santiago.

