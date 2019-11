Dans ce groupe, tout est encore jouable. Une victoire de l' Olympique Lyonnais en Russie lui offrirait un ticket pour les 1/8e de finale. Le Zenith-Saint-Pétersbourg reste sur deux défaites consécutives et ne peut pas se permettre un troisième revers de rang. Même cas de figure pour Leipzig , qui reçoit Benfica. Les Allemands réalisent un début de saison canon. Deuxième en Bundesliga , devant le Bayern et Dortmund, ils n'ont perdu que trois fois toutes compétitions confondues.

Dans l'autre match, le Red Bull Salzburg se déplace à Genk . Si les Belges sont d'ores et déjà éliminés, ce n'est pas le cas des Autrichiens qui ont encore une petite chance de continuer l'aventure. Erling Braut Haaland , le jeune buteur de 19 ans, et révélation de ce début de saison européenne, est annoncé incertain. Un absent de poids qui pourrait faire défaut à l'attaque de Salzbourg.

Ligue des Champions , suite et fin de la 5e journée, et quelques chocs au programme. Pour l'instant, aucune n'équipe n'a décroché son ticket pour la suite de la compétition.

