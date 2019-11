Dopage : la Russie s'insurge contre les menaces d'exclusion des JO 2020

Quant au président du Comité olympique russe, Stanslav Pozdniakov, il affirme haut et fort : "Des athlètes russes iront défendre l'honneur de la nation aux JO de Tokyo. Il est important de comprendre que selon le code olympique, les Jeux Olympiques ne sont pas une compétition entre pays, comme les médias le décrivent souvent à tort, mais entre athlètes sélectionnés et envoyés aux Jeux par leurs comités olympiques nationaux respectifs."

