Thanksgiving : la moitié des Etats-Unis paralysée par la météo

Un week-end de Thanksgiving qui s'annonce cauchemardesque pour des millions de voyageurs américains. Dans l'ouest et le Midwest, la plupart des grands axes ont été coupés après des tempêtes de neige et des centaines de vols ont été annulés à cause des vents forts.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.