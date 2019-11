Euronews Soir : l'actualité du vendredi 29 novembre 2019

Une attaque terroriste à Londres. Plusieurs personnes ont été blessées dans une attaque à l'arme blanche. La police a tué un suspect qui portait sur lui un engin explosif factice.

Dans l’actualité également la passation à la tête du Conseil européen. L’ancien Premier ministre belge Charles Michel succède à Donald Tusk et promet une Europe « confiante et sûre d’elle ».

Et puis on reviendra sur le Black Friday qui divise en Europe. Le collectif "Make Friday Green Again" regroupant plus de 650 marques lance un appel pour une consommation raisonnée et dénonce la surconsommation qu’engendre ce vendredi noir. Interview Nicolas Rohr, le fondateur, dans ce journal.

Un coup de projecteur enfin, sur un rappeur hongrois engagé contre le réchauffement climatique. Euronews l’a rencontré à 3 jours de l’ouverture du sommet de la COP 25 à Madrid.