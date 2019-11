Séisme en Albanie : maintenant le froid et la faim

Le calvaire des Albanais, cinq jours après le tremblement de terre qui a causé la mort de 49 personnes, n'est pas terminé. Sous la pluie et dans le froid, ceux qui ont tout perdu attendent avec angoisse de la nourriture et des couvertures, devant une école de Durres. Durres, localité touristique de 400.000 habitants sur la côte Adriatique, est l'une des villes les plus touchées.

Fadima raconte son quotidien depuis mardi : "Oh, c'est dur. On est une famille de quatre et on passé la nuit dans un petit jardin là bas. On avait fait un feu pour avoir moins froid. Un soldat m'a donné une couverture, il est si gentil."

La catastrophe a fait 750 blessés et plus de 5.000 sans abri. 45 personnes ont été sorties vivantes des décombres, mais des familles entières ont été fauchées dans leur sommeil, dans le pire séisme depuis un siècle en Albanie.