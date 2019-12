70 Pères Noël rassemblés en Allemagne

Quelques 70 Pères Noël et leurs assistants se sont réunis dans la ville de Murnau, dans le sud de la Bavière, afin de plonger tout le monde dans l'ambiance de Noël.

En réalité l’objectif était de figurer à nouveau dans le Livre Guinness des records - comme l’année dernière - et de lutter contre la commercialisation de la fête religieuse.

"La foi est la chose belle et spéciale à ce sujet et je veux la représenter", a déclaré le père Noël Joseph Meiler. "Et le Père Noël est un saint après tout. Il est toujours là pour les enfants et nous ne devons pas laisser la foi mourir."

La collecte des fêtes du Père Noël à Murnau a commencé il y a environ 40 ans.

L'année dernière, les Pères Noël sont rentrés dans le livre Guiness des records avec le plus grand rassemblement de Pères Noël au même endroit.