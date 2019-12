L'épidémie de rougeole tue dans les îles Samoa : près de 50 morts

Il y a urgence dans les îles Samoa. L'archipel est frappé par une épidémie de rougeole, et chaque jour le bilan s'alourdit : 48 morts déjà contre 20 il y a une semaine, 44 des victimes sont des bébés de moins d'un an.

