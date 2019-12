Garbie au pays du Plastique

C'est un film d'horreur et d'animation made in Ukraine et sorti des studio de la société de Production Plastikwood.

Le film s'intitule "Wrapped in Platic", "Emballé dans du plastique", et l'histoire met en scène les aventures cauchemardesques de Garbie, une poupée Barbie perdue dans un univers peuplé de monstres en plastique.

Vladi Yudi, réalisateur de "Wrapped in Plastic" : "Hollywood donne aux gens l'illusion que le sens de la vie est la vie de luxe, la célébrité et le luxe. Plastikwood ironise sur cette manière de voir. Nous montrons que le résultat de cet état d'esprit, qui nous vient d'Hollywood, ce sont des tas d'ordures, c'est comme si les ordures étaient partout."

Dans le film, Garbie est une survivante de l'apocalypse plastique, les polymères ont renversé le règne des plantes et des créatures effrayantes peuplent une forêt synthétique.

Vladi Yudi, réalisateur de "Wrapped in Plastic" : "L'idée de Garbie, c'est de l'habiller avec des vêtements différents, d'avoir beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup de choses. Donc, pour moi, elle est un symbole du style de vie consumériste et de ce que les enfants apprennent de leurs jouets. On a fait une histoire qui leur montre la réalité, qui dévoile cet état d'esprit."

"Emballé dans du plastique" ! Un film ukrainien signé Vladi Yudi à voir dans les festivals de films d'animation et bientôt en série, sur Internet.