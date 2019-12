L'Antarctique, désormais destination touristique

Le tourisme dans l'Antarctique, quelque chose qui tient du paradoxe. Cette région du globe est sans doute celle qui est le plus directement menacée par le réchauffement climatique. C'est pourtant là que chaque année de plus en plus de touristes très fortunés choisissent de venir faire une croisière dite « scientifique » pour être au plus près, disent-ils, de cet écosystème exceptionnel.

Une biologiste, à bord du bateau, explique :

« Certains passagers descendent du bateau, ce qui leur permet d'être vraiment impliqués dans l'exploration scientifique de cette région du monde où nous manquons de données. »

Une des organisatrices poursuit : "Nous attirons l'attention de nos passagers sur la problématique du changement climatique, par exemple, et les nombreux changements qui arrivent".

Les visiteurs se disent, eux, émerveillés, même si certains sont conscients de l'impact environnemental de leur présence.

« Nous faisons cette croisière car nous voulons voir tout ça, mais nous le faisons aussi raisonnablement que possible », assure une participante.

Entre novembre et mars, près de 80 000 personnes sont attendues sur les côtes de l'Antarctique... Soit 40% de plus que l'année dernière.