Les papillons monarques plus nombreux au Mexique

"Comparé à l'an dernier, on a le double de papillon cette année. Et nous espérons que le climat leur sera favorable" explique encore José Carmen Martinez.

Mais pour retrouver leur chemin, faut-il encore qu'ils survivent à cette migration automnale. Entre les pertes d'habitats dues aux activités humaines, les pesticides et le changement climatique, la population de monarques migrateurs a sévèrement chuté. A la fin des années 1990, environ 1 milliard de papillons monarques migrateurs venaient au Mexique, ils n'étaient plus que 35 millions en 2014, soit presque deux tiers de moins.

Enfin arrivés... Après avoir parcouru plus de 4 000 kilomètres depuis le nord du Canada et les Etats-Unis, des milliers de papillons monarques ont rejoint leurs sanctuaires au Mexique.

