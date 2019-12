Nouvelle direction au SPD : de mauvais augure pour Angela Merkel

Mais les états-majors se veulent rassurants, et dans un premier temps les Sociaux-démocrates vont renégocier l'accord de coalition, demandant plus d'investissement pour l'environnement, la justice sociale et les infrastructures publiques.

C'est un très mauvais scénario pour Angela Merkel. La nouvelle direction du SPD, son partenaire au sein de la Grande Coalition, veut un virage à gauche. Norbert Walter-Borjans et Saskia Esken ont été élus samedi par les militants sociaux-démocrates et ils pourraient bien pousser le parti vers un divorce avec la CDU-CSU, ce qui mettrait la Chancelière allemande en grande difficulté politique.

