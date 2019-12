Chili : cinq milliards sur la table pour ralentir la chute de l'économie

Après 46 jours, le mouvement a fait 23 morts et plus de 2.000 blessés. Autre conséquence, la COP25, qui devait se tenir à Santiago, a été transférée à Madrid.

Un homme raconte : "C'est incroyable que le peuple détruise ce qui est au peuple. Nous avons un salon de coiffure familial, ma femme aussi y travaille. Pour nous, c'est vingt-cinq ans de travail et de sacrifice. Et tout a été détruit en une journée, en une nuit".

Tous les matins ou presque, les Chiliens découvrent de nouveaux stigmates de la crise et des violences de la veille. L'activité économique s'est repliée de 3.5% depuis le début de la crise sociale, et ces chiffres, annoncés ce lundi, sont les pires depuis la crise de 2009.

