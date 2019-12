Euronews Soir : l'actualité du mercredi 4 décembre 2019

#OTAN Un anniversaire, 29 chefs d'Etat et de gouvernement et des tensions. Le sommet du 70ème anniversaire de l'OTAN a mis au jour les dissensions entre les plus grands leaders de la planète, notamment sur les questions de terrorisme. Peut-on néanmoins retenir des avancées concrètes ? Tous les détails dans cette édition.

