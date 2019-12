Uber aux États-Unis : 6 000 agressions sexuelles en deux ans

Sous pression face à la multiplication des plaintes d'utilisatrices victimes d'agression, Uber a rendu publique son premier rapport sur la sécurité aux États-Unis.

Entre 2017 et 2018, le géant mondial de VTC a réalisé 2,3 milliards de courses. Et sur ce chiffre impressionnant, 6 000 agressions sexuelles ont été rapportés par des utilisateurs et des chauffeurs, dont plus d'un millier de tentatives de viols et de viols sur cette même période.

Dans ce rapport, Uber explique les moyens mis en place pour empêcher ces agressions : sélection strictes des chauffeurs, 1 million aurait été recalé, et 40 000 exclus au cours des deux ans. Et surtout la présence d'un bouton de secours pour les passagers.

Uber dresse aussi le bilan des accidents mortels, 107 personnes ont perdu la vie en deux ans.

Le géant des VTC comptabilise également les agressions mortelles, 19 sur 2 ans, dont 8 utilisateurs, 7 chauffeurs et 4 personnes extérieures.