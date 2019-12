Les "décrocheurs de portrait" manifestent pour le climat à Paris

"Aujourd'hui nous lançons le compte-à-rebours des 100 jours avant les municipales, explique Pauline Boyer, activiste à "Action non violente-COP21", qui sont un véritable levier, car 50 à 70% des leviers d'actions pour enrayer le dérèglement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, se trouvent dans les territoires. Et les futurs élus ont une grande responsabilité car c'est maintenant qu'il faut agir."

Selon eux, Emmanuel Macron n'est pas le champion de la lutte contre le changement climatique, c'est un dirigeant d'une France qui n'a pas respecté les engagements internationaux visant à accroître l'utilisation de l'énergie solaire et éolienne et à réduire les émissions.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.