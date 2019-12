Ukraine : "Ne pas céder à la pression de Moscou"

Commencé il y a plus de cinq ans, seul conflit armé actif d’Europe a fait plus de 13 000 morts.

Si Vladimir Poutine s’est montré réservé sur ses intentions et ses attentes concernant les pourparlers de Paris, le président ukrainien a, lui, indiqué vouloir que ces derniers se focalisent sur trois points : un nouvel échange de prisonniers, la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu durable, et le démantèlement de tout groupe armé "illégalement" en territoire ukrainien.

L'Occident et l'Ukraine accusent Moscou de financer et d'armer les rebelles, ce que nie la Russie.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.