Climat : un tout petit mieux

Selon cette même étude, à la question de savoir qui porte la plus grande responsabilité pour la protection globale de l'environnement, 54 % ont répondu les gouvernements, avant les individus et les entreprises.

Selon une étude de l'ONG Amnesty international une majorité des jeunes entre 18 et 25 ans placent désormais le changement climatique en tête de leurs préoccupations, devant la pollution et le terrorisme.

Selon ce classement, la Suède présente devant le Danemark et le Maroc les politiques les plus ambitieuses pour lutter contre le réchauffement climatique

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.