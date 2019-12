Les maîtres du judo à Qingdao

En finale, le N1 mondial se mesurait à l'Espagnol Fran Garrigós . Loin de baisser de rythme, Nagayama s'impose avec la manière et achève l'année sur une nouvelle médaille d'or, sa seconde en Masters après son sacre il y a 2 ans. Le signal est lancé avant 2020, année olympique, qui plus est chez lui à Tokyo.

