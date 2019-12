L'alpinisme au sommet : il est entré au patrimoine mondial de l'Unesco cette semaine

Mais l'acte fondateur, si ce n'est l'acte de naissance, reste 1786, avec l'ascension du mont Blanc au départ de Chamonix par une cordée singulière qui porte en elle les valeurs de l'alpinisme: Jacques Balmat, cristallier et pauvre, Michel-Gabriel Paccard, médecin et notable.

Cette semaine, l'alpinisme est entré au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, et c'est grâce à la France, à l'Italie et à la Suisse qui ont collaboré d'arrache-pieds depuis 2011.

Il aura fallu du temps, de l'obstination et de l'entraide pour que "l’art de gravir des sommets et des parois en haute montagne" gagne cette reconnaissance internationale...

