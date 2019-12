En avant toute pour le Brexit au 31 janvier ! Boris Johnson est maître à bord

Corbyn est toujours resté impopulaire au fil des sondages. Lors de ces législatives totalement ratées pour les travaillistes, il paie notamment sa position ambiguë sur la sortie de l'Union européenne, point sur lequel il n'a jamais été clair. Beaucoup de foyers modestes ne se sentent plus représentés par le Labour, qui a même été défait dans ses circonscriptions historiques du centre et du nord de l'Angleterre où survivent des industries manufacturières et traditionnelles.

Une majorité si écrasante n'avait plus été vue dans le pays depuis Margaret Thatcher . Le principal adversaire, le Parti travailliste , est éreinté au contraire : il n'a réussi à décrocher que 202 sièges d'après le décompte actuel. Son patron, le très à gauche Jeremy Corbyn s'est dit "déçu" à juste titre, et a déjà annoncé qu'il ne conduirait pas le Labour aux prochaines élections. Même s'il a été réélu - pour la dixième fois ! - dans la circonscription londonienne d'Islington nord, il est maintenant assis sur un siège éjectable.

