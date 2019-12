Elections au Royaume-Uni : le jour d'après

Plus tôt dans la journée, le grand vainqueur des élections législatives britanniques est revenu triomphant au 10, Downing street en affirmant avoir reçu un mandat fort des Britanniques pour réaliser le Brexit. Boris Johnson s'est posé en rassembleur et appelait à unir les Britanniques après des années de débat autour du Brexit.

