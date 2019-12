Des militants écologistes investissent l'aéroport de Schiphol, près d'Amsterdam

Schiphol est le principal aéroport des Pays-Bas et l'un des plus fréquentés d'Europe. En 2018, il a accueilli plus de 71 millions de passagers. Un nombre qui a augmenté de près de 3,7% l'année dernière.

"Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de nombreuses personnes s'inquiètent du changement climatique. Ils font ce qu'ils peuvent, ils prennent le train à la place de la voiture, ils trient leur déchets", explique Dewi Zloch, membre de Greenpeace et organisatrice de la campagne. "Mais on voit aussi que les gros pollueurs, dont fait partie l'aéroport de Schiphol, n’engagent pas de véritables politiques de réduction. C'est pour ça qu'il est si important que Schiphol se dote d'un vrai plan climatique."

Alors que s'achève la COP25 à Madrid, entre 100 et 150 activistes se sont rassemblés à l'aéroport de Schiphol près d'Amsterdam aux Pays-Bas, pour mettre la pression sur la direction et l'appeler à adopter un plan pour réduire les émissions de gaz de serre.

