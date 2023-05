Pays-Bas : des activistes bloquent l'autoroute dans la lutte contre le changement climatique

Par euronews avec AFP, AP

L'objectif est de faire pression sur le gouvernement néerlandais afin qu'il intensifie ses efforts dans la lutte contre le changement climatique.

Un groupe d'activistes a bloqué samedi un tronçon d’autoroute à La Haye pour protester contre les subventions néerlandaises aux combustibles fossiles.

Ils ont également appelé à réorienter les revenus supplémentaires des industries d'énergie fossiles vers une politique climatique équitable. De plus, les manifestants ont exigé la création d'une "assemblée nationale des citoyens" sur le climat et l'environnement, dans le but de parvenir à la neutralité carbone aux Pays-Bas d'ici 2025.

Une actrice de "Game of Thrones" arrêtée

La police, qui a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants, a procédé à de nombreuses arrestations.

L'actrice néerlandaise Carice van Houten, notamment connue pour son rôle dans la série "Game of Thrones", a également été arrêtée lors de la manifestation.

Mme Van Houten, qui avait précédemment indiqué sa présence sur les lieux sur son compte Instagram, "a été emmenée" dans un des bus affrétés pour évacuer les individus arrêtés, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP.

Dans une vidéo qu'elle a postée sur le réseau social, on voit l'actrice, qui campe le personnage de Melisandre dans "Game of Thrones", vêtue d'un poncho rouge, mouillée par les canons à eau.

Il s'agit de la septième action organisée ces derniers mois par le mouvement Extinction Rebellion à la Haye. L'objectif du groupe écologiste est de faire pression sur le gouvernement hollandais afin qu'il intensifie ses efforts dans la lutte contre le changement climatique.