A Hong Kong, des heurts avec la police émaillent les courses de Noël

Voici à quoi ressemblaient les achats de Noël ce samedi à Hong Kong. Alors que la plupart des rassemblements étaient pacifiques, la police a utilisé du gaz poivré contre la foule à Sha Tin et a appréhendé un certain nombre de personnes. Des rassemblements similaires ont également eu lieu dans deux centres commerciaux à Tseung Kwan O et certains magasins ont fermé leurs portes plus tôt.