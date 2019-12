Boeing cesse la production du 737 MAX

"Chez Boeing, tout le monde est prêt à admettre que des erreurs majeures ont été commises", note Joe Schwieterman, expert aéronautique, "à la fois de leur part et de la part des autorités réglementaires qui n'ont pas été très réactives par rapport aux problèmes posés. C'est vraiment exaspérant, parce que de nouvelles informations continuent de sortir, ce qui ajoute au côté feuilleton et aux inquiétudes liées à cet avion".

