Boris Johnson n'a qu'un objectif le Brexit, et c'est ce qu'il va dire au nouveau parlement

L'adoption du texte devrait s'achever après les fêtes, ce qui permettra au Parlement européen de ratifier le texte et de lever les derniers obstacles au divorce, après 47 ans de mariage difficile et trois ans de psychodrame ayant suivi le référendum de 2016.

Johnson s'est déjà mis au travail hier en remaniant légèrement son gouvernement en attendant un remaniement plus important sans doute une fois le Brexit assuré. Il s'est aussi entretenu avec le président américain Donald Trump et tous deux ont "hâte de poursuivre leur négociation d'un ambitieux accord de libre-échange".

