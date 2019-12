Grève contre la réforme des retraites : le mouvement ne flanche pas

La CGT, FO, la CFE-CGC, Solidaires et la FSU, qui réclament le retrait pur et simple du projet , devaient se réunir en intersyndicale dans la soirée pour décider de la suite du mouvement. Dans les mêmes cortèges mais derrière leurs propres banderoles, la CFDT, la CFTC et l'Unsa réclamaient une amélioration du projet de fusion des 42 régimes existants en un système universel. Ils demandent surtout le retrait de l'"âge d'équilibre" qui doit atteindre 64 ans en 2027 afin de favoriser l'équilibre des comptes grâce à un dispositif de bonus-malus.

