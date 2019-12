A Lyon, le difficile quotidien des migrants

Ici en France, ils traitent correctement les migrants. Vous le croyiez qu'ils donnent à chaque migrant presque 430 euros par mois ? On peut s'acheter des choses, on peut manger, s'acheter de bon vêtements à défaut d'avoir une maison.

C'est ici que je dors. Je ne me sens pas très bien. Vous savez combien il y a de personne là ou je dors ? Vous dormez avec différents types de personnes. Certaines sont malades, d'autres non, mais les maladies se transmettent.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.