Italie : se réparer après l'enfer libyen

"Le deuxième endroit où les Touaregs qui nous avaient enlevés détenaient des gens, c'était Talanda", relate-t-il. "C'était comme un camp militaire sous le contrôle des Touaregs , qui nous traitaient encore plus mal que les Libyens, et n'avaient aucune humanité. Ils nous traitaient comme des bêtes".

