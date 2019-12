Avant le classico, Sergio Ramos et Gérard Piqué s'embrassent dans la rue

A l'approche du classico et en plein cœur des manifestations en Catalogne, le street-artiste TVBOY a tenté d'apaiser les tensions en créant une œuvre sur laquelle Gérard Piqué et Sergio Ramos s'embrassent : le premier, défenseur du FC Barcelone, le second capitaine du Real Madrid. Il s'agit de la dernière création d'une série d'oeuvre sur le thème du football, sous-titré d'une phrase : "Kiss and Talk".