"Par exemple, les soins de spécialité étaient délivrés dans les zones non contrôlées par le gouvernement, donc ceux qui habitaient en-dehors ne pouvaient plus y avoir accès, mais les services de soins de base ont eux aussi été perturbés," poursuit-elle.

"Le conflit armé qui a commencé à 2014 a durement mis à mal l'offre de soins dans l'est de l'Ukraine," explique-t-elle. "Le système n'était pas adapté pour répondre aux besoins qui apparaissaient et il s'est totalement effondré," dit-elle.

Après quasiment six ans de conflit dans l'est de l'Ukraine, l'accès aux soins reste difficile le long de la ligne de contact dans la région du Donbas. De nombreux personnels soignants ont quitté la région en raison des combats tout comme une grande partie des habitants. Ceux qui sont encore sur place sont pour une bonne part, des personnes âgées qui ont besoin d'une aide médicale.

