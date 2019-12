Poutine devant la presse pendant plus de 4 heures

"Personne ne connaît, en réalité, les raisons du changement climatique mondial. Nous savons que dans l'histoire de la Terre, il y a eu des périodes de réchauffement et de refroidissement et cela pourrait dépendre de processus globaux dans l'univers. D’une légère inclinaison de l'axe de la Terre en rotation оu de son orbite autour du Soleil", a-t-il ajouté.

Valdimir Poutine s'est aussi exprimé sur le réchauffement climatique, remettant en cause, le quasi-consensus scientifique sur la responsabilité de l'homme sur les dérèglements du climat. Et ce n'est pas la première fois qu'il tient de tel propos.

Politique monétaire, géopolitique, sanctions contre la Russie, situation en Ukraine, pendant 4 heures et 14 minutes le président russe Vladimir Poutine a répondu aux questions des journalistes russes et étrangers ce jeudi. Un exercice auquel il se livre une fois par an lors de cette traditionnelle conférence de presse de fin d’année.

