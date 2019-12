Sydney suffoque et l'Australie du sud s'embrase

Sydney, la plus grande ville du pays est asphyxiée par la fumée des incendies qui brûlent tout autour. Toute la côte orientale étouffe sous une chaleur accablante. Les températures pourraient grimper jusqu'à 47 degrés en certains endroits de Nouvelle-Galles du Sud.

A Sydney, les habitants sont inquiets et cèdent parfois au fatalisme. "Ma plus grande inquiétude, c'est d'ingurgiter les particules de fumée dans mes poumons et dans mon coeur. C'est pourquoi je porte un masque" témoigne Len Resnekov, 67 ans. "Je vis à Sydney depuis 1992 et je n'ai jamais vu ça, dit Dianne Green. Je pense que c'est préoccupant mais c'est aussi un phénomène typiquement naturel." Les services de secours sont particulièrement inquiets pour les personnes âgées, les enfants et les personnes travaillant en plein air.

Sur le front des incendies, plus de 460 000 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes. Ces feux ont causé la mort de dix personnes. Depuis septembre, au moins trois millions d'hectares, soit l'équivalent de la Belgique, sont partis en fumée. Les sinistres sont hors de contrôle et ne font qu'empirer. La précocité de ces feux augmente les inquiétudes sur le réchauffement climatique.