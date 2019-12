La tempête Fabien fait plusieurs morts en Europe du Sud

La péninsule ibérique a également souffert des tempêtes Fabien et Elsa. En Espagne, 7 personnes ont perdu la vie à cause des intempéries. Un pêcheur est mort ce dimanche matin en Catalogne après être tombé à l'eau en raison des vents violents.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.