OTAN glacial pour Noël

La région Baltique restera très active en 2020. Point stratégique de la lutte d'influence entre les Etats-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine, elle est le théâtre depuis plusieurs mois de vastes démonstrations de force militaire. Près de 40 00 militaires alliés sont attendus au printemps prochain pour l'un des plus gros exercice militaire de son histoire.

