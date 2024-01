Géorgie : des jumelles séparées à la naissance se retrouvent grâce à TikTok

MTAVARI CHANNEL via AP

Des sœurs jumelles nées en Géorgie en 2002 et séparées à la naissance se sont retrouvées des années plus tard grâce à un concours de talents télévisé et une vidéo TikTok.