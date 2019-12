Nouvelle avalanche meurtrière dans les Alpes italiennes

L'avalanche de ce dimanche s'est produite à Scivolo Massari. Samedi, à Val Senales, plus au nord encore, une femme et deux fillettes ont été emportées par une coulée de neige.

"Le risque majeur, ce sont ces chutes de neige avec des températures qui ne sont pas basses mais surtout avec le vent, explique Denis Redolfi, secouriste. Et cela, pour nous, en hiver, c'est très risqué parce que cela créé des plaques de glace et il est très difficile de savoir où elles sont."

