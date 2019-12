À Vienne, le concert du Nouvel An sur un air letton

Vienne est connue pour ses fiacres et son Sachertorte, son traditionnel gâteau au chocolat. Mais la capitale autrichienne l'est au moins tout autant pour le concert du Nouvel An. Cette année, ce sera la 80è édition. Le concert est diffusée dans 90 pays à travers le monde.

Pour la première fois cette année, c'est le Letton Andris Nelsons qui sera à la baguette. Le chef d'orchestre s'est confié sur son métier. "En fin de compte, c'est l'orchestre qui sait comment jouer le concert du Nouvel An, bien mieux que n'importe quel chef", a-t-il expliqué. "Cela me rend heureux, joyeux, a-t-il confié. Je pense que c'est super de commencer la nouvelle année avec quelque chose de positif. Cela donne à la nouvelle année une chance d'être à chaque fois meilleure que la précédente. C'est un tel grand geste, c'est un sentiment presque symbolique. La musique est une langue universelle. Sur chaque continent, partout, on comprend la musique au-delà des mots. Je suis très excité et honoré, je suis aussi un peu nerveux."

Andris Nelsons travaille régulièrement avec le Philharmonique de Vienne depuis 2010. L'orchestre interpétera, comme le veut la tradition, des oeuvres de Johann Strauss père et de ses trois fils.