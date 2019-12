Germanwings : grève de trois jours dans le ciel allemand

Le syndicat UFO qui mène la grève réclame, entre autres mesures, de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés pour les nouveaux employés, et la possibilité de travailler à temps partiel. Le bras-de-fer entre la maison mère Lufhtansa et UFO n'est pas nouveau, en novembre déjà une grève a paralysé la compagnie.

