Menaces de grève chez Lufthansa : des vols annulés après Noël ?

La menace de grève plane sur Lufthansa pour les fêtes de fin d'année. L'avertissement émane de la centrale syndicale UFO après un week-end de négociations infructueuses avec la direction sur les salaires et les conditions de travail des personnels de cabine. Le syndicat brandit donc la menace de grèves spontanées, non pas pour Noël, mais pour les jours suivants.

