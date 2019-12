Incendies en Australie : des vacanciers et habitants piégés sur les plages

Des dizaines de biens auraient été détruits depuis lundi et au moins sept personnes sont portées disparues dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, situés au sud-est de l'Australie.

Au total, onze personnes sont mortes depuis le début en septembre des incendies, qui ont ravagé en tout plus de trois millions d'hectares, soit une superficie plus grande que la Belgique .

"Les incendies survenus à Gippsland pendant la nuit et tout au long de la journée d'hier ont créé leurs propres conditions météorologiques", a expliqué Daniel Andrews, Premier ministre de l'Etat de Victoria. "C'est dire à quel point ces incendies sont très vifs, très actifs. Il y a eu des pertes très importantes en termes de biens, de stocks et il faudra du temps pour donner les détails de toutes ces pertes."

