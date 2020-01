Claudia Lopez investie à Bogota : la première femme maire homosexuelle de la capitale colombienne

"La Colombie a réussi, non sans, mal, a faire des avancées vers une démocratie inclusive. Enfin une femme, une citoyenne, a réussi, non pas grâce à son nom de famille, mais grâce à son propre mérite et à son dynamisme, à arriver là où je suis aujourd'hui. Il a fallu attendre deux décennies après l'entrée dans le 21ème siècle.

Âgée de 49 ans, cette ancienne journaliste et sénatrice avait été élue en octobre à la tête de la capitale colombienne. Sa candidature, fruit d'une alliance entre les Verts et la gauche, l'avait emporté face à la droite conservatrice. Une victoire loin d'être anodine dans ce pays très catholique.

