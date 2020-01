Des indépendantistes catalans faciliteront la reconduction de Sanchez

"La proposition, c'est que 15 jours après la formation du gouvernement de l'Espagne, un processus de négociations sera lancé. Et donc, les accords auxquels aboutiront ces négociations devront être validés par les citoyens de Catalogne lors d'une consultation légale et reconnue qui doit permettre aux gens de prendre position. Que seront ces accords ? Cela dépendra de notre capacité de négociation", a déclaré Pere Aragonès, porte-parole de l'ERC et vice-président du gouvernement catalan.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.