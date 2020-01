Chaleur accablante et vents violents attisent les flammes en Australie

Le scénario est catastrophique : en Australie, les fortes chaleurs, plus de 48 degrés à Sydney, et les vents violents attisent les incendies. Sur Kangaroo Island, le parc national qui abrite des kangourous et des koalas est quasiment détruit.

L'état d'urgence a été décrété dans le Sud-Est de l'Australie, la région la plus peuplée, et plus de 100.000 personnes sont appelées à d'évacuer dans trois Etats.

La marine a évacué des habitants et des touristes dont certains s'étaient réfugiés sur le front de mer depuis la Saint-Sylvestre pour échapper aux flammes.

" La priorité de ce déploiement de 3000 réservistes des forces de défense est d'aider à assurer la sécurité, explique Scott Morrison, le Premier ministre australien, d'évacuer des personnes touchées, en particulier dans les endroits isolés, de fournir une assistance aux communes isolées et de soutenir les centres d'évacuation. Il faut d'aller de l'avant, en particulier dans les zones dévastées par le feu, pour appuyer les besoins d'intervention immédiats dans ces zones et préparer la suite."

Depuis le début de la saison des incendies en septembre, 23 personnes sont mortes, selon le Premier ministre. Des dizaines d'autres sont portées disparues, plus de 1.500 maisons ont été réduites en cendres. Une surface équivalente à deux fois la Belgique a brûlé.