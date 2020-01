Inondations meurtrières en Indonésie : Jakarta souffre d'une mousson exceptionnelle

Un bébé fait partie des personnes chanceuses qui sont sauvées par la Croix Rouge, après des jours coupées du monde. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter, car les eaux des crues ont parfois atteint six mètres. Au bout de quatre jours, l'eau s'est retirée dans de nombreux quartiers de classe moyenne, mais les conditions restent catastrophiques dans les ruelles étroites des bords de rivière où habitent les plus pauvres.

Nettoyer comme on peut, les rues, après les inondations dévastatrices : l'Indonésie, et sa capitale Jakarta et ses environs, vivent depuis la Saint Sylvestre un cauchemar. Si avec la mousson les inondations sont fréquentes, c'est du jamais vu depuis 2007. 53 personnes sont mortes, des dizaines d'autres disparues dans des glissements de terrain. Ensevelies sous des tonnes de boue.

