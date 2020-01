Un tribunal britannique estime que le véganisme est une "croyance philosophique"

Mais le véganisme continue aussi de susciter le scepticisme de la part de certains. "Je ne suis même pas sûr que cela soit vraiment quelque chose de vrai", dit par exemple cet habitant. "On a des dents, on mange de la viande".

Vendredi, le juge du tribunal prud’homal de Norwich , dans l'est de l'Angleterre, a estimé que le "véganisme" est une "croyance philosophique" et qu'elle ne peut donc entraîner quelconque discrimination, en vertu de la loi.

