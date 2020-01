Italie : 6 touristes allemands meurent fauchés par une voiture

"Nous sommes tous attristés et choqués. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. La nouvelle année a malheureusement commencé avec un tragique accident qui a fait 6 morts et plusieurs blessés graves qui sont soignés dans des hôpitaux de la région", a expliqué Arno Kompatscher, le président de la province autonome de Bolzano.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.